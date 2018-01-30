und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Statistics of candles - Skript für den MetaTrader 5
- 1312
Zählen der Serien bullischer und bärischer Balken. Anzeige der Ergebnisse als Chart. Speichern des Screenshots des resultierenden Charts. Es wird die CGraphic Klasse verwendet.
Eingabeparameter
- Count of bars - die Anzahl von Balken (vom Balken ganz rechts im Chart), für welche die Berechnung durchgeführt wird;
- Verification - das Flag für die Ausgabe der kopierten Zeitreihen des Symbols und des resultierenden Arrays der Serien von Balken. HINWEIS: es ist sinnvoll, diesen Parameter zu aktivieren, nur wenn Count of bars nicht größer als 15-30 ist. Andernfalls wird ein sehr großes Datenvolumen ausgegeben;
- Save screenShot - das Speichern von Screenshots des finalen Charts aktivieren/deaktivieren;
- Sleep (milliseconds) - eine Verzögerung bei der Anzeige des resultierenden Charts.
Die Serien von Balken werden wie folgt codiert:
enum ENUM_SERIES_TYPE { Bull=1, // ↑ Bear=-1, // ↓ };
Eine "bärische" Kerze hat den Code "1", eine "bullische" Kerze hat den Code "-1".
Es gibt auch den Parameter "Name der Serie", der wie folgt berechnet wird:
aktuelle Folge (ENUM_SERIES_TYPE) * Anzahl der Balken in Folge in dieser Serieint name_series=current_series_type*count_series;
Besonderheiten der Arbeit: die allerletzte Serie wird NICHT berücksichtigt, denn man kann nicht in die Zukunft schauen und sagen, wie lange diese Serie dauern wird.
Screenshots werden im Ordner [data folder]\MQL5\Files\Statistics of candles\ gespeichert (wenn der Parameter Save screenShot aktiviert wurde). Ein Beispiel für gespeicherte Screenshots der resultierenden Charts. Auf der X-Achse werden die Serien gezeichnet - die Serie "-5" bedeutet fünf bärische Balken in Folge, die Serie "2" bedeutet zwei bärsche Balken in Folge:
Abb. 1. AUDCAD, H1. 1200 bars
Abb. 2. EURUSD, H1. 1200 bars
Abb. 3. RTS-12.17, M5. 1200 bars
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19304
