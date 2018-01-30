CodeBaseKategorien
Skripte

Statistics of candles - Skript für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Veröffentlicht:
Zählen der Serien bullischer und bärischer Balken. Anzeige der Ergebnisse als Chart. Speichern des Screenshots des resultierenden Charts. Es wird die CGraphic Klasse verwendet.


Eingabeparameter

  • Count of bars - die Anzahl von Balken (vom Balken ganz rechts im Chart), für welche die Berechnung durchgeführt wird;
  • Verification - das Flag für die Ausgabe der kopierten Zeitreihen des Symbols und des resultierenden Arrays der Serien von Balken. HINWEIS: es ist sinnvoll, diesen Parameter zu aktivieren, nur wenn Count of bars nicht größer als 15-30 ist. Andernfalls wird ein sehr großes Datenvolumen ausgegeben;
  • Save screenShot - das Speichern von Screenshots des finalen Charts aktivieren/deaktivieren;
  • Sleep (milliseconds) - eine Verzögerung bei der Anzeige des resultierenden Charts.

Die Serien von Balken werden wie folgt codiert:

   enum ENUM_SERIES_TYPE
     {
      Bull=1,  // ↑
      Bear=-1, // ↓
     };

Eine "bärische" Kerze hat den Code "1", eine "bullische" Kerze hat den Code "-1".

Es gibt auch den Parameter "Name der Serie", der wie folgt berechnet wird:

aktuelle Folge (ENUM_SERIES_TYPE) * Anzahl der Balken in Folge in dieser Serie

int name_series=current_series_type*count_series;

Besonderheiten der Arbeit: die allerletzte Serie wird NICHT berücksichtigt, denn man kann nicht in die Zukunft schauen und sagen, wie lange diese Serie dauern wird.

Screenshots werden im Ordner [data folder]\MQL5\Files\Statistics of candles\ gespeichert (wenn der Parameter Save screenShot aktiviert wurde). Ein Beispiel für gespeicherte Screenshots der resultierenden Charts. Auf der X-Achse werden die Serien gezeichnet - die Serie "-5" bedeutet fünf bärische Balken in Folge, die Serie "2" bedeutet zwei bärsche Balken in Folge:

AUDCAD, H1. 1200 bars

Abb. 1. AUDCAD, H1. 1200 bars

EURUSD, H1. 1200 bars

Abb. 2. EURUSD, H1. 1200 bars

RTS-12.17, M5. 1200 bars

Abb. 3. RTS-12.17, M5. 1200 bars

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19304

