计算一系列牛市和熊市柱线的数量。作为图表显示。保存结果图表的截屏。脚本使用了 CGraphic 类。
输入参数
- Count of bars - 执行计算时的柱线数量 (从图表最右侧的柱线起);
- Verification - 打印此品种复制的时间序列的标志, 以及由此产生的柱线序列数组。注: 仅在 Count of bars 参数不超过 15-30 时才应启用。否则打印的数据量会十分庞大;
- Save screenShot - 启用/禁用保存结果图表的截屏;
- Sleep (milliseconds) - 延迟显示结果图表。
根据以下原则为柱线系列编码:
enum ENUM_SERIES_TYPE { Bull=1, // ↑ Bear=-1, // ↓ };
"牛市" 蜡烛条的代码为 "1", "熊市" 蜡烛条的代码为 "-1"。
另一个作为序列名称的参数计算如下:
当前序列 (ENUM_SERIES_TYPE) * 此序列中柱线的行数int name_series=current_series_type*count_series;
注: 最后一个序列不包括在计算中, 因为您不知道序列会持续多久。
截屏已保存 (如果 Save screenShot 启用) 至 [数据文件夹]\MQL5\Files\Statistics of candles\。保存结果图表截图的一个示例。序列沿 X 轴绘制, 即, "-5" 序列意即一行里有五根熊市柱线, 而 "2" 意即一行里两根牛市柱线:
图例 1. AUDCAD,H1. 1200 柱线
图例 2. EURUSD,H1. 1200 柱线
图例 3. RTS-12.17,M5. 1200 柱线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19304
