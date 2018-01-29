代码库部分
脚本

蜡烛统计 - MetaTrader 5脚本

计算一系列牛市和熊市柱线的数量。作为图表显示。保存结果图表的截屏。脚本使用了 CGraphic 类。


输入参数

  • Count of bars - 执行计算时的柱线数量 (从图表最右侧的柱线起);
  • Verification - 打印此品种复制的时间序列的标志, 以及由此产生的柱线序列数组。注: 仅在 Count of bars 参数不超过 15-30 时才应启用。否则打印的数据量会十分庞大;
  • Save screenShot - 启用/禁用保存结果图表的截屏;
  • Sleep (milliseconds) - 延迟显示结果图表。

根据以下原则为柱线系列编码:

   enum ENUM_SERIES_TYPE
     {
      Bull=1,  // ↑
      Bear=-1, // ↓
     };

"牛市" 蜡烛条的代码为 "1", "熊市" 蜡烛条的代码为 "-1"。

另一个作为序列名称的参数计算如下:

当前序列 (ENUM_SERIES_TYPE) * 此序列中柱线的行数

int name_series=current_series_type*count_series;

注: 最后一个序列不包括在计算中, 因为您不知道序列会持续多久。

截屏已保存 (如果 Save screenShot 启用) 至 [数据文件夹]\MQL5\Files\Statistics of candles\。保存结果图表截图的一个示例。序列沿 X 轴绘制, 即, "-5" 序列意即一行里有五根熊市柱线, 而 "2" 意即一行里两根牛市柱线:

AUDCAD,H1. 1200 柱线

图例 1. AUDCAD,H1. 1200 柱线

EURUSD,H1. 1200 柱线

图例 2. EURUSD,H1. 1200 柱线

RTS-12.17,M5. 1200 柱线

图例 3. RTS-12.17,M5. 1200 柱线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19304

