CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACD Crossing the zero level (color candles) - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1613
Ranking:
(19)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador "MACD Crossing the zero level" aplica el estilo del dibujado DRAW_COLOR_CANDLES para mostrar las áreas en las que el indicador MACD se encuentra por encima o por debajo de la línea cero.

En los ajustes se puede seleccionar para qué línea del indicador MACD se muestran las áreas, para la línea principal o para la línea de señal:

MACD Crossing the zero level (clr candles) Signal

Fig. 1. Visualización de las áreas para la línea de señal del indicador MACD

MACD Crossing the zero level (clr candles) MACD

Fig. 2. Visualización de las áreas para la línea principal del indicador MACD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19302

MACD Crossing the zero level MACD Crossing the zero level

Visualización de las áreas donde el indicador MACD cruza la línea cero.

Robot comercial abstracto - patrón de POO Robot comercial abstracto - patrón de POO

Es un ejemplo de la plantilla para diseñar los sistemas automáticos de trading (SAT).

Statistics of candles Statistics of candles

Calcular el número de las series de las barras alcistas y bajistas. Visualizar los resultados en forma del gráfico. Guardar la captura de pantalla del gráfico obtenido. Se utiliza la clase CGraphic.

CDictionary CDictionary

Implementación del diccionario (array asociativo) en MQL5 a base de CArrayObj y CList.