Indicadores

MACD Crossing the zero level - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1291
Ranking:
(19)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador "MACD Crossing the zero level" aplica el estilo del dibujado DRAW_FILLING para visualizar las áreas donde el indicador MACD se encuentra por encima o por debajo de la línea cero.

En los ajustes se puede seleccionar para qué línea del indicador MACD se muestran las áreas, para la línea principal o para la línea de señal:

MACD Crossing the zero level Signal

Fig. 1. Visualización de las áreas para la línea de señal del indicador MACD

MACD Crossing the zero level MACD

Fig. 2. Visualización de las áreas para la línea principal del indicador MACD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19276

