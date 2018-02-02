Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD Crossing the zero level - indicador para MetaTrader 5
El indicador "MACD Crossing the zero level" aplica el estilo del dibujado DRAW_FILLING para visualizar las áreas donde el indicador MACD se encuentra por encima o por debajo de la línea cero.
En los ajustes se puede seleccionar para qué línea del indicador MACD se muestran las áreas, para la línea principal o para la línea de señal:
Fig. 1. Visualización de las áreas para la línea de señal del indicador MACD
Fig. 2. Visualización de las áreas para la línea principal del indicador MACD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19276
