El indicador "MACD Crossing the zero level" aplica el estilo del dibujado DRAW_FILLING para visualizar las áreas donde el indicador MACD se encuentra por encima o por debajo de la línea cero.

En los ajustes se puede seleccionar para qué línea del indicador MACD se muestran las áreas, para la línea principal o para la línea de señal:

Fig. 1. Visualización de las áreas para la línea de señal del indicador MACD

Fig. 2. Visualización de las áreas para la línea principal del indicador MACD