ポケットに対して
インディケータ

MACDのゼロレベルとの交差（色付きローソク足） - MetaTrader 5のためのインディケータ

「MACDのゼロレベルとの交差」指標は、MACDがゼロラインの上下にある領域の描画にDRAW_COLOR_CANDLESスタイルを使います。

指標の設定では、MACDラインを選択して、メインラインまたはシグナルラインの領域を表示することができます。

MACDのゼロレベルとの交差（色付きローソク足）のシグナル

図1　MACDシグナルラインの領域の表示

MACDのゼロレベルとの交差（色付きローソク足）のMACD

図2　MACD主要線の表示領域

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19302

