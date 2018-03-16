「MACDのゼロレベルとの交差」指標は、MACDがゼロラインの上下にある領域の描画にDRAW_COLOR_CANDLESスタイルを使います。

指標の設定では、MACDラインを選択して、メインラインまたはシグナルラインの領域を表示することができます。

図1 MACDシグナルラインの領域の表示

図2 MACD主要線の表示領域