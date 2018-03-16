無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACDのゼロレベルとの交差（色付きローソク足） - MetaTrader 5のためのインディケータ
「MACDのゼロレベルとの交差」指標は、MACDがゼロラインの上下にある領域の描画にDRAW_COLOR_CANDLESスタイルを使います。
指標の設定では、MACDラインを選択して、メインラインまたはシグナルラインの領域を表示することができます。
図1 MACDシグナルラインの領域の表示
図2 MACD主要線の表示領域
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19302
