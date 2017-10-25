Индикатор "MACD Crossing the zero level" применяет стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES для отображения областей, в которых индикатор MACD находится выше или ниже нулевой линии.

В настройках можно выбрать для какой линии индикатора MACD отображать области - для основной линии или для сигнальной линии:

Рис. 1. Отображение областей для сигнальной линии индикатора MACD

Рис. 2. Отображение областей для основной линии индикатора MACD