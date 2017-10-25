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MACD Crossing the zero level (color candles) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "MACD Crossing the zero level" применяет стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES для отображения областей, в которых индикатор MACD находится выше или ниже нулевой линии.
В настройках можно выбрать для какой линии индикатора MACD отображать области - для основной линии или для сигнальной линии:
Рис. 1. Отображение областей для сигнальной линии индикатора MACD
Рис. 2. Отображение областей для основной линии индикатора MACD
Пример шаблона для проектирования автоматических торговых систем (АТС).MACD Crossing the zero level
Отображение областей, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.
Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.VWAP Custom Position
Стандартный расчет VWAP (взвешенной средней цены объема), но с настраиваемой начальной позицией.