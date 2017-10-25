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Индикаторы

MACD Crossing the zero level (color candles) - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3501
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор "MACD Crossing the zero level" применяет стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES для отображения областей, в которых индикатор MACD находится выше или ниже нулевой линии.

В настройках можно выбрать для какой линии индикатора MACD отображать области - для основной линии или для сигнальной линии:

MACD Crossing the zero level (clr candles) Signal

Рис. 1. Отображение областей для сигнальной линии индикатора MACD

MACD Crossing the zero level (clr candles) MACD

Рис. 2. Отображение областей для основной линии индикатора MACD

Абстрактный торговый робот - паттерн ООП Абстрактный торговый робот - паттерн ООП

Пример шаблона для проектирования автоматических торговых систем (АТС).

MACD Crossing the zero level MACD Crossing the zero level

Отображение областей, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.

Statistics of candles Statistics of candles

Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.

VWAP Custom Position VWAP Custom Position

Стандартный расчет VWAP (взвешенной средней цены объема), но с настраиваемой начальной позицией.