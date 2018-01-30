und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MACD Crossing the zero level (color candles) - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1209
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator "MACD Crossing the zero level" verwendet den Zeichnungsstil DRAW_COLOR_CANDLES, um Bereiche anzuzeigen, in welchen der MACD-Indikaotor oberhalb oder unterhalb der Null-Linie liegt.
In den Einstellungen kann man auswählen, für welche Linie des MACD-Indikators die Bereiche anzuzeigen - für die Hauptlinie oder für die Signallinie:
Abb. 1. Anzeige von Bereichen für die Signallinie des MACD-Indikators
Abb. 2. Anzeige von Bereichen für die Hauptlinie des MACD-Indikators
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19302
Anzeige von Bereichen, in welchen der MACD-Indikator die Nulllinie kreuzt.Abstrakter Handelsroboter - ein Muster der objektorientierten Programmierung
Ein Beispiel für ein Template für die Entwicklung automatischer Handelssysteme.
Zählen der Serien bullischer und bärischer Balken. Anzeige der Ergebnisse als Chart. Speichern des Screenshots des resultierenden Charts. Verwendet die CGraphic Klasse.WPRValues
Der Indikator zeigt die Werte der vom Nutzer definierten Periode des WPR Oszillators für jede Timeframe als Textblock an.