MACD Crossing the zero level (color candles) - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator "MACD Crossing the zero level" verwendet den Zeichnungsstil DRAW_COLOR_CANDLES, um Bereiche anzuzeigen, in welchen der MACD-Indikaotor oberhalb oder unterhalb der Null-Linie liegt.

In den Einstellungen kann man auswählen, für welche Linie des MACD-Indikators die Bereiche anzuzeigen - für die Hauptlinie oder für die Signallinie:

MACD Crossing the zero level (clr candles) Signal

Abb. 1. Anzeige von Bereichen für die Signallinie des MACD-Indikators

MACD Crossing the zero level (clr candles) MACD

Abb. 2. Anzeige von Bereichen für die Hauptlinie des MACD-Indikators

Anzeige von Bereichen, in welchen der MACD-Indikator die Nulllinie kreuzt.

Abstrakter Handelsroboter - ein Muster der objektorientierten Programmierung Abstrakter Handelsroboter - ein Muster der objektorientierten Programmierung

Ein Beispiel für ein Template für die Entwicklung automatischer Handelssysteme.

Statistics of candles Statistics of candles

Zählen der Serien bullischer und bärischer Balken. Anzeige der Ergebnisse als Chart. Speichern des Screenshots des resultierenden Charts. Verwendet die CGraphic Klasse.

WPRValues WPRValues

Der Indikator zeigt die Werte der vom Nutzer definierten Periode des WPR Oszillators für jede Timeframe als Textblock an.