Indicadores

MACD Crossing the zero level (color candles) - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizações:
3653
Avaliação:
(19)
Publicado:
O indicador "MACD Crossing the zero level" aplica o estilo de desenho DRAW_COLOR_CANDLES para apresentar áreas em que o indicador MACD está acima ou abaixo da linha de zero.

Nas configurações, pode-se selecionar, para qual linha do indicador MACD, devem ser exibidas as áreas - para a linha principal ou para a linha de sinal:

MACD Crossing the zero level (clr candles) Signal

Fig. 1. Exibição de áreas para a linha de sinal do indicador MACD

MACD Crossing the zero level (clr candles) MACD

Fig. 2. Exibição de áreas para a linha principal do indicador MACD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19302

