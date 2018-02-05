Participe de nossa página de fãs
MACD Crossing the zero level (color candles) - indicador para MetaTrader 5
O indicador "MACD Crossing the zero level" aplica o estilo de desenho DRAW_COLOR_CANDLES para apresentar áreas em que o indicador MACD está acima ou abaixo da linha de zero.
Nas configurações, pode-se selecionar, para qual linha do indicador MACD, devem ser exibidas as áreas - para a linha principal ou para a linha de sinal:
Fig. 1. Exibição de áreas para a linha de sinal do indicador MACD
Fig. 2. Exibição de áreas para a linha principal do indicador MACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19302
