O indicador "MACD Crossing the zero level" aplica o estilo de desenho DRAW_COLOR_CANDLES para apresentar áreas em que o indicador MACD está acima ou abaixo da linha de zero.

Nas configurações, pode-se selecionar, para qual linha do indicador MACD, devem ser exibidas as áreas - para a linha principal ou para a linha de sinal:

Fig. 1. Exibição de áreas para a linha de sinal do indicador MACD

Fig. 2. Exibição de áreas para a linha principal do indicador MACD