Indicador Índice de Tendencia Direccional del libro "Momentum, dirección y divergencia", de William Blau, implementado en forma de un histograma en color.

El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

El indicador BlauDTI