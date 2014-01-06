请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 方向趋势指数 来自 William Blau 的著作 "Momentum, direction and divergence (动量, 方向和偏离)", 以彩色直方图形式实现。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
BlauDTI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1930
BlauCSI
蜡烛随机指数指标以彩色直方图形式实现。BlauCMomentum
蜡烛条动量，以三重 EMA 均线构建。
Exp_BlauCMI
一个交易系统，采用蜡烛动量指数。Exp_BlauCMomentum
一个交易系统，采用蜡烛动量指数。