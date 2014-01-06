指标 方向趋势指数 来自 William Blau 的著作 "Momentum, direction and divergence (动量, 方向和偏离)", 以彩色直方图形式实现。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

BlauDTI 指标