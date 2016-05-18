CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

BlauDTI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
767
(26)
Indikator Directional Trend Index vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Der BlauDTI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1930

INERCIA_bars INERCIA_bars

Einfärbung von Chartbalken abhängig von der Größe der Preisänderung.

BlauCSI BlauCSI

Kerzen Stochastic Index Indikator implementiert in Form eines Farbhistogramms.

Exp_BlauCMI Exp_BlauCMI

Ein Handelssystem, das den Kerzen Momentum Index verwendet.

Exp_BlauCMomentum Exp_BlauCMomentum

Ein Handelssystem, das den Kerzen Momentum Indikator verwendet.