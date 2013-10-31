CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BlauDTI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2006
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
blaudti.mq5 (8.07 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Directional Trend Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор BlauDTI

Индикатор BlauDTI

Exp_BlauCMI Exp_BlauCMI

Торговая система с использованием осциллятора Candle Momentum Index.

BlauCSI BlauCSI

Индикатор Candle Stochastic Index, реализованный в виде цветной гистограммы.

KGHP KGHP

Классический высокочастотный фильтр.

KAGI-1 KAGI-1

График "Каги" в максимально простом виде.