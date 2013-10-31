Смотри, как бесплатно скачать роботов
BlauDTI - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор Directional Trend Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор BlauDTI
Exp_BlauCMI
Торговая система с использованием осциллятора Candle Momentum Index.BlauCSI
Индикатор Candle Stochastic Index, реализованный в виде цветной гистограммы.