3X_ParabolicRegression - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1259
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
Senior Linux Hacker
El indicador construye dos canales rectilíneos de desviaciones estándard con diferentes periodos y un canal curvilíneode regresión parabólica con interpolación de los valores futuros de los precios del gráfico.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/767
ATR channel
Canal basado en las desviaciones del indicador técnico ATR (Average True Range) desde el valor de la media móvil.BlauDTI
Índice de Tendencia Direccional de William Blau en forma de un histograma en color.
BlauCSI
El indicador del índice estocástico de vela implementado en forma de un histograma en color.JBrainTrendSig1
Indicador de señal del popular sistema BrainTrend1 con suavizado preliminar de los timeseries de precio