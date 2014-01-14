CodeBaseSecciones
3X_ParabolicRegression - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1259
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Senior Linux Hacker

El indicador construye dos canales rectilíneos de desviaciones estándard con diferentes periodos y un canal curvilíneode regresión parabólica con interpolación de los valores futuros de los precios del gráfico.

Indicador 3X_ParabolicRegression

ATR channel ATR channel

Canal basado en las desviaciones del indicador técnico ATR (Average True Range) desde el valor de la media móvil.

BlauDTI BlauDTI

Índice de Tendencia Direccional de William Blau en forma de un histograma en color.

BlauCSI BlauCSI

El indicador del índice estocástico de vela implementado en forma de un histograma en color.

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

Indicador de señal del popular sistema BrainTrend1 con suavizado preliminar de los timeseries de precio