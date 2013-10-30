CodeBaseРазделы
Индикаторы

BlauCSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2301
(25)
blaucsi.mq5 (9.11 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Индикатор Candle Stochastic Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Индикатор BlauCSI

Индикатор BlauCSI

