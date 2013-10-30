Смотри, как бесплатно скачать роботов
BlauCSI - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор Candle Stochastic Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.
Индикатор BlauCSI
DigitalF-T01
Цифровой фильтр быстрого тренда с опорной линией, выполненный в виде облака.Exp_BlauCMomentum
Торговая система с использованием индикатора Candle Momentum.
Exp_BlauCMI
Торговая система с использованием осциллятора Candle Momentum Index.BlauDTI
Индикатор Уильяма Блау Directional Trend Index в виде цветной гистограммы.