Indikatoren

BlauCSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
697
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
blaucsi.mq5 (9.11 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Indikator Kerzen Stochastic Index vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms.

Der BlauCSI Indikator

Stoch_3HTF Stoch_3HTF

Drei stochastische Linien von drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.

LinearRegressionLine LinearRegressionLine

Lineare Regressionsliste deren Daten im Indikatorbuffer gespeichert werden.

INERCIA_bars INERCIA_bars

Einfärbung von Chartbalken abhängig von der Größe der Preisänderung.

BlauDTI BlauDTI

William Blau's Directional Trend Index in Form eines Farbhistogramms.