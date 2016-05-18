Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BlauCSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 697
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator Kerzen Stochastic Index vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms.
Der BlauCSI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1928
Stoch_3HTF
Drei stochastische Linien von drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.LinearRegressionLine
Lineare Regressionsliste deren Daten im Indikatorbuffer gespeichert werden.
INERCIA_bars
Einfärbung von Chartbalken abhängig von der Größe der Preisänderung.BlauDTI
William Blau's Directional Trend Index in Form eines Farbhistogramms.