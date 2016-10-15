コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BlauCSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
798
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
blaucsi.mq5 (9.11 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのローソク足ストキャスティック指数指標

BlauCSI指標

BlauCSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1928

Stoch_3HTF Stoch_3HTF

1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのメインストキャスティクスライン

LinearRegressionLine LinearRegressionLine

指標バッファに置かれたデータを持つ線形回帰直線

INERCIA_bars INERCIA_bars

価格変動の大きさに応じた価格チャートのバーの色付け

BlauDTI BlauDTI

着色されたヒストグラムの形でのウィリアムブラウの方向トレンド指数