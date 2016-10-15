無料でロボットをダウンロードする方法を見る
色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのローソク足ストキャスティック指数指標
BlauCSI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1928
