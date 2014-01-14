CodeBaseSecciones
al bolsillo
i-GAP - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Indicador de señal de semáforo formando las señales cuando aparecen diferencias de precio.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 09.02.2008.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1914

