Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-GAP - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1454
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
Indicador de señal de semáforo formando las señales cuando aparecen diferencias de precio.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 09.02.2008.
Indicador i-GAP
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1914
Canal de Keltner visualizado como un fondo de colores.RSI_3HTF
Tres osciladores RSI con tres timeframes diferentes en un gráfico.
FisherTransform_HTF_Signal muestra una dirección de tendencia como un objeto gráfico con una indicación de tendencia de colores y da alertas o señales de audio en el caso de un cambio de tendencia.HLR
El HighestLowestRange (HLR) determina la posición de precios relativos en el rango con X barras de anterioridad. Si el precio situado en la parte inferior del rango (nuevo bajo), el indicador es igual a 0, si la posición de precio en la parte superior del rango (nuevo alto), el indicador es igual a 1 (o 100%).