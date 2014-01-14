FisherTransform_HTF_Signal muestra una dirección de tendencia como un objeto gráfico con una indicación de tendencia de colores y da alertas o señales de audio en el caso de un cambio de tendencia.

El HighestLowestRange (HLR) determina la posición de precios relativos en el rango con X barras de anterioridad. Si el precio situado en la parte inferior del rango (nuevo bajo), el indicador es igual a 0, si la posición de precio en la parte superior del rango (nuevo alto), el indicador es igual a 1 (o 100%).