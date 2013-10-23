CodeBaseРазделы
i-GAP - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при возникновении гэпов (ценовых разрывов).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.02.2008.

Индикатор i-GAP

