i-GAP - индикатор для MetaTrader 5
- 3111
Ким Игорь В. aka KimIV
Ким Игорь В. aka KimIV
Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при возникновении гэпов (ценовых разрывов).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.02.2008.
Индикатор i-GAP
Индикатор анализирует последние три бара на основе квадратичной функции и отображается как гистограмма с двумя разнопериодными сигнальными линиями.DinapoliTarget_Malay
Индикатор, отображающий уровни ДиНаполи на текущем графике с использованием алертов.
Семафорный сигнальный индикатор, сигналы которого рассчитываются аналогично индикатору Fast2. Отличие состоит в том, что торговые сигналы выводятся на графике цены в виде соответствующих стрелок.BB_3HTF
Три канала Bollinger Bands с разных таймфреймов с одинаковыми параметрами на одном графике.