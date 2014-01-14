CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RSI_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1166
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
rsi_3htf.mq5 (12.07 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Tres osciladores RSI con tres timeframes diferentess en un gráfico.

Indicador de RSI_3HTF

Indicador de RSI_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1917

IBS IBS

El indicador Internal Bar Strength mide la "fuerza interior" de cada barra restando el precio de cierre del bajo y dividiendo el número resultante con la diferencia entre los altos y bajos de las barras.

BB_3HTF BB_3HTF

Tres bandas de Bollinger con timeframes diferentes con los mismos parámetros en un gráfico.

X2MA_KLx3_Cloud X2MA_KLx3_Cloud

Canal de Keltner visualizado como un fondo de colores.

i-GAP i-GAP

Indicador de señal de semáforo formando las señales cuando aparecen diferencias de precio.