EA

这是一个跨平台 МТ45 EA 交易。 - MetaTrader 5EA

MT45.mq4 (10.21 KB) 预览
MT45.mq5 (10.21 KB) 预览
交易策略

在一次亏损交易之后，МТ45 EA 会在下一次交易中使用更多手数。

第一个交易永远是买入操作，在那之后，仓位会转变，也就是买进-卖出-买进。

EA 会在烛形开启时建立仓位，

在止损之后，EA会以KL为系数增加手数直到它达到最大值 ML. 然后，手数会重设到最初值，即 .

EURUSD, Н1 时段. EA 是在 11.01.2014-09.09.2017 期间优化的


EA的设置

input int    Stop = 600;  // 止损
input int    Take = 700;  // 获利
input int    Slip = 100;  // 滑移
input int    MN   = 123;  // 幻数
input double LT   = 0.01; // 手数
input double KL   = 2;    // 手数增加的比例
input double ML   = 10;   // 最大手数


特性

跨平台模式是使用预处理转义来实现的，马丁格尔函数的一个例子:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot()
  {
   double lot=LT;
//---  MQL4
#ifdef __MQL4__
   if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
     {
      if(OrderProfit()>0) lot=LT;
      if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL;
     }
#endif

//---  MQL5
#ifdef __MQL5__
   if(HistorySelect(0,TimeCurrent()))
     {
      double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT);
      double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME);
      if(profit>0) lot=LT;
      if(profit<0) lot=LastLot*KL;
     }
#endif

   if(lot>ML)lot=LT;
   return(lot);
  }


回溯测试

МetaТrader 4 终端:

МetaТrader 5 终端:


技巧

  • 推荐把这个EA只是作为您自己策略的基础。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19102

