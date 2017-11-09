Handelsstrategie

Nach einer Verlustposition eröffnet der MT45 die nächste Position mit eine höheren Lotgröße.

Die erste Position ist immer eine Kauf, danach alterniert die Richtung, also Kaufen-Verkaufen-Kaufen.

Der EA eröffnet die Position zeitgleich mit dem Eröffnen einer neuen Kerze.

Nach einem Stop Loss, erhöht der EA die Lotgröße durch den Koeffizienten KL, bis der Maximalwert ML erreicht ist. Dann wird die Lotgröße auf den Anfangswert LТ zurückgesetzt.

EURUSD, und der Zeitrahmen Н1. Der EA wurde optimiert über den Zeitraum 11.01.2014-09.09.2017





Einstellungen des Expert Advisors

input int Stop = 600 ; input int Take = 700 ; input int Slip = 100 ; input int MN = 123 ; input double LT = 0.01 ; input double KL = 2 ; input double ML = 10 ;





Eigenschaften

Seine plattformübergreifende Fähigkeit wird durch Präprozessor-Direktiven ermöglicht Ein Beispiel der Martingale-Funktion:

double Lot() { double lot=LT; #ifdef __MQL4__ if ( OrderSelect ( OrdersHistoryTotal ()- 1 , SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) { if ( OrderProfit ()> 0 ) lot=LT; if ( OrderProfit ()< 0 ) lot= OrderLots ()*KL; } #endif #ifdef __MQL5__ if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT); double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME); if(profit>0) lot=LT; if(profit<0) lot=LastLot*KL; } #endif if (lot>ML)lot=LT; return (lot); }





Backtests

Das Terminal des МetaТrader 4:

Das Terminal des МetaТrader 5:





Tipps