Das ist ein Cross-Plattform МТ45 Expert Advisor
- 1383
Handelsstrategie
Nach einer Verlustposition eröffnet der MT45 die nächste Position mit eine höheren Lotgröße.
Die erste Position ist immer eine Kauf, danach alterniert die Richtung, also Kaufen-Verkaufen-Kaufen.
Der EA eröffnet die Position zeitgleich mit dem Eröffnen einer neuen Kerze.
Nach einem Stop Loss, erhöht der EA die Lotgröße durch den Koeffizienten KL, bis der Maximalwert ML erreicht ist. Dann wird die Lotgröße auf den Anfangswert LТ zurückgesetzt.
EURUSD, und der Zeitrahmen Н1. Der EA wurde optimiert über den Zeitraum 11.01.2014-09.09.2017
Einstellungen des Expert Advisors
input int Stop = 600; // Stop Loss input int Take = 700; // Take Profit input int Slip = 100; // Slippage input int MN = 123; // Magic input double LT = 0.01; // Lot input double KL = 2; // Lot increase ratio input double ML = 10; // Maximum lot
Eigenschaften
Seine plattformübergreifende Fähigkeit wird durch Präprozessor-Direktiven ermöglicht Ein Beispiel der Martingale-Funktion:
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double Lot() { double lot=LT; //--- MQL4 #ifdef __MQL4__ if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) { if(OrderProfit()>0) lot=LT; if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL; } #endif //--- MQL5 #ifdef __MQL5__ if(HistorySelect(0,TimeCurrent())) { double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT); double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME); if(profit>0) lot=LT; if(profit<0) lot=LastLot*KL; } #endif if(lot>ML)lot=LT; return(lot); }
Backtests
Das Terminal des МetaТrader 4:
Das Terminal des МetaТrader 5:
Tipps
- Es wird empfohlen, diesen EA nur als Grundlage für Ihre eigene Strategie zu verwenden.
