Expert Advisors

Das ist ein Cross-Plattform МТ45 Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 5

Handelsstrategie

Nach einer Verlustposition eröffnet der MT45 die nächste Position mit eine höheren Lotgröße.

Die erste Position ist immer eine Kauf, danach alterniert die Richtung, also Kaufen-Verkaufen-Kaufen.

Der EA eröffnet die Position zeitgleich mit dem Eröffnen einer neuen Kerze.

Nach einem Stop Loss, erhöht der EA die Lotgröße durch den Koeffizienten KL, bis der Maximalwert ML erreicht ist. Dann wird die Lotgröße auf den Anfangswert zurückgesetzt.

EURUSD, und der Zeitrahmen Н1. Der EA wurde optimiert über den Zeitraum 11.01.2014-09.09.2017


Einstellungen des Expert Advisors

input int    Stop = 600;  // Stop Loss
input int    Take = 700;  // Take Profit
input int    Slip = 100;  // Slippage
input int    MN   = 123;  // Magic
input double LT   = 0.01; // Lot
input double KL   = 2;    // Lot increase ratio
input double ML   = 10;   // Maximum lot


Eigenschaften

Seine plattformübergreifende Fähigkeit wird durch Präprozessor-Direktiven ermöglicht Ein Beispiel der Martingale-Funktion:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot()
  {
   double lot=LT;
//---  MQL4
#ifdef __MQL4__
   if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
     {
      if(OrderProfit()>0) lot=LT;
      if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL;
     }
#endif

//---  MQL5
#ifdef __MQL5__
   if(HistorySelect(0,TimeCurrent()))
     {
      double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT);
      double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME);
      if(profit>0) lot=LT;
      if(profit<0) lot=LastLot*KL;
     }
#endif

   if(lot>ML)lot=LT;
   return(lot);
  }


Backtests

Das Terminal des МetaТrader 4:

Das Terminal des МetaТrader 5:


Tipps

  • Es wird empfohlen, diesen EA nur als Grundlage für Ihre eigene Strategie zu verwenden.

