トレーディング戦略

МТ45 EAは、負け取引の後にはより多くのロットで次の取引を開始します。

最初の取引は常に買いで、その後は売りと買いが交互に来ます（買 - 売 - 買）。

EAは、ローソク足が始まったときにポジションを開きます。

ストップロスの後では、EAは、最大値のMLに達するまでロットをKL係数ごとに増加します。 その後ロットは初期のLТにリセットされます。

EURUSD Н1EAは2014年1月11日～2017年9月9日で最適化されています。





エキスパートアドバイザーの設定

input int Stop = 600 ; input int Take = 700 ; input int Slip = 100 ; input int MN = 123 ; input double LT = 0.01 ; input double KL = 2 ; input double ML = 10 ;





特徴

クロスプラットフォームモードはプリプロセッサディレクティブを使用して実装されています。下記はマルティンゲール関数の例です。

double Lot() { double lot=LT; #ifdef __MQL4__ if ( OrderSelect ( OrdersHistoryTotal ()- 1 , SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) { if ( OrderProfit ()> 0 ) lot=LT; if ( OrderProfit ()< 0 ) lot= OrderLots ()*KL; } #endif #ifdef __MQL5__ if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT); double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME); if(profit>0) lot=LT; if(profit<0) lot=LastLot*KL; } #endif if (lot>ML)lot=LT; return (lot); }





バックテスト

МetaТrader 4ターミナル：

МetaТrader 5ターミナル：





ヒント