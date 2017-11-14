無料でロボットをダウンロードする方法を見る
これはМТ45クロスプラットフォームエキスパートアドバイザーです。
トレーディング戦略
МТ45 EAは、負け取引の後にはより多くのロットで次の取引を開始します。
最初の取引は常に買いで、その後は売りと買いが交互に来ます（買 - 売 - 買）。
EAは、ローソク足が始まったときにポジションを開きます。
ストップロスの後では、EAは、最大値のMLに達するまでロットをKL係数ごとに増加します。 その後ロットは初期のLТにリセットされます。
EURUSD Н1EAは2014年1月11日～2017年9月9日で最適化されています。
エキスパートアドバイザーの設定
input int Stop = 600; // 決済逆指値 input int Take = 700; // 決済指値 input int Slip = 100; // スリッページ input int MN = 123; // マジック input double LT = 0.01; // ロット input double KL = 2; // ロットの増加率 input double ML = 10; // 最大ロット
特徴
クロスプラットフォームモードはプリプロセッサディレクティブを使用して実装されています。下記はマルティンゲール関数の例です。
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double Lot() { double lot=LT; //--- MQL4 #ifdef __MQL4__ if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) { if(OrderProfit()>0) lot=LT; if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL; } #endif //--- MQL5 #ifdef __MQL5__ if(HistorySelect(0,TimeCurrent())) { double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT); double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME); if(profit>0) lot=LT; if(profit<0) lot=LastLot*KL; } #endif if(lot>ML)lot=LT; return(lot); }
バックテスト
МetaТrader 4ターミナル：
МetaТrader 5ターミナル：
ヒント
- このEAはご自分のストラテジーのベースとしてのみご使用ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19102
