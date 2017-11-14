コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

これはМТ45クロスプラットフォームエキスパートアドバイザーです。 - MetaTrader 5のためのエキスパート

MT45.mq4 (10.21 KB) ビュー
MT45.mq5 (10.21 KB) ビュー
トレーディング戦略

МТ45 EAは、負け取引の後にはより多くのロットで次の取引を開始します。

最初の取引は常に買いで、その後は売りと買いが交互に来ます（買 - 売 - 買）。

EAは、ローソク足が始まったときにポジションを開きます。

ストップロスの後では、EAは、最大値のMLに達するまでロットをKL係数ごとに増加します。 その後ロットは初期のにリセットされます。

EURUSD Н1EAは2014年1月11日～2017年9月9日で最適化されています。


エキスパートアドバイザーの設定

input int    Stop = 600;  // 決済逆指値
input int    Take = 700;  // 決済指値
input int    Slip = 100;  // スリッページ
input int    MN   = 123;  // マジック
input double LT   = 0.01; // ロット
input double KL   = 2;    // ロットの増加率
input double ML   = 10;   // 最大ロット


特徴

クロスプラットフォームモードはプリプロセッサディレクティブを使用して実装されています。下記はマルティンゲール関数の例です。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot()
  {
   double lot=LT;
//---  MQL4
#ifdef __MQL4__
   if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
     {
      if(OrderProfit()>0) lot=LT;
      if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL;
     }
#endif

//---  MQL5
#ifdef __MQL5__
   if(HistorySelect(0,TimeCurrent()))
     {
      double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT);
      double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME);
      if(profit>0) lot=LT;
      if(profit<0) lot=LastLot*KL;
     }
#endif

   if(lot>ML)lot=LT;
   return(lot);
  }


バックテスト

МetaТrader 4ターミナル：

МetaТrader 5ターミナル：


ヒント

  • このEAはご自分のストラテジーのベースとしてのみご使用ください。

