Estratégia de negociação

Após um negócio de perda, o МТ45 abre o seguinte trade com um lote maior.

O primeiro negócio é sempre uma compra, depois que as posições se alternam, ou seja, compra-venda-compra.

A EA abre posições na abertura do candle.

Após uma Stop Loss, o EA aumenta o lote pelo coeficiente KL até atingir o valor máximo de ML. Então o lote é reiniciado para o inicial, LТ.

Configurações do EA

input int Stop = 600 ; input int Take = 700 ; input int Slip = 100 ; input int MN = 123 ; input double LT = 0.01 ; input double KL = 2 ; input double ML = 10 ;





Características

O modo multiplataforma é implementado usando diretivas de pré-processador. Exemplo da função Martingale:

double Lot() { double lot=LT; #ifdef __MQL4__ if ( OrderSelect ( OrdersHistoryTotal ()- 1 , SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) { if ( OrderProfit ()> 0 ) lot=LT; if ( OrderProfit ()< 0 ) lot= OrderLots ()*KL; } #endif #ifdef __MQL5__ if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT); double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME); if(profit>0) lot=LT; if(profit<0) lot=LastLot*KL; } #endif if (lot>ML)lot=LT; return (lot); }





Teste no histórico

Terminal МetaТrader 4:

Terminal МetaТrader 5:





