CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Expert Advisor multiplataforma МТ45 - expert para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2250
Avaliação:
(33)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Estratégia de negociação

Após um negócio de perda, o МТ45 abre o seguinte trade com um lote maior.

O primeiro negócio é sempre uma compra, depois que as posições se alternam, ou seja, compra-venda-compra.

A EA abre posições na abertura do candle.

Após uma Stop Loss, o EA aumenta o lote pelo coeficiente KL até atingir o valor máximo de ML. Então o lote é reiniciado para o inicial, .

Par EURUSD, timeframe Н1. EA otimizado no intervalo de 11.01.2014-09.09.2017


Configurações do EA

input int    Stop = 600;  // stop-loss
input int    Take = 700;  // take-profit
input int    Slip = 100;  // derrapagem
input int    MN   = 123;  // magic
input double LT   = 0.01; // lote
input double KL   = 2;    // incremento do lote 
input double ML   = 10;   // lote máximo


Características

O modo multiplataforma é implementado usando diretivas de pré-processador. Exemplo da função Martingale:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot()
  {
   double lot=LT;
//---  MQL4
#ifdef __MQL4__
   if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
     {
      if(OrderProfit()>0) lot=LT;
      if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL;
     }
#endif

//---  MQL5
#ifdef __MQL5__
   if(HistorySelect(0,TimeCurrent()))
     {
      double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT);
      double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME);
      if(profit>0) lot=LT;
      if(profit<0) lot=LastLot*KL;
     }
#endif

   if(lot>ML)lot=LT;
   return(lot);
  }


Teste no histórico

Terminal МetaТrader 4:

Terminal МetaТrader 5:


Dicas

  • Recomenda-se usar este EA apenas como base para sua própria estratégia.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19102

Anubis Anubis

EA negocia com base nos indicadores: iStdDev (dois indicadores), iMACD, iCCI, iATR. Deslocamento do Stop-Loss da posição para o nível de preço de abertura.

OpenTime OpenTime

Abertura e fechamento de posições de acordo com o tempo.

Multi Time Frame Trader Multi Time Frame Trader

Советник, работающий по индикатору i-Regr.

SubWindow SubWindow

Biblioteca para trabalhar com as subjanelas do gráfico.