Expert Advisor multiplataforma МТ45 - expert para MetaTrader 5
- 2250
-
Estratégia de negociação
Após um negócio de perda, o МТ45 abre o seguinte trade com um lote maior.
O primeiro negócio é sempre uma compra, depois que as posições se alternam, ou seja, compra-venda-compra.
A EA abre posições na abertura do candle.
Após uma Stop Loss, o EA aumenta o lote pelo coeficiente KL até atingir o valor máximo de ML. Então o lote é reiniciado para o inicial, LТ.
Par EURUSD, timeframe Н1. EA otimizado no intervalo de 11.01.2014-09.09.2017
Configurações do EA
input int Stop = 600; // stop-loss input int Take = 700; // take-profit input int Slip = 100; // derrapagem input int MN = 123; // magic input double LT = 0.01; // lote input double KL = 2; // incremento do lote input double ML = 10; // lote máximo
Características
O modo multiplataforma é implementado usando diretivas de pré-processador. Exemplo da função Martingale:
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double Lot() { double lot=LT; //--- MQL4 #ifdef __MQL4__ if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) { if(OrderProfit()>0) lot=LT; if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL; } #endif //--- MQL5 #ifdef __MQL5__ if(HistorySelect(0,TimeCurrent())) { double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT); double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME); if(profit>0) lot=LT; if(profit<0) lot=LastLot*KL; } #endif if(lot>ML)lot=LT; return(lot); }
Teste no histórico
Terminal МetaТrader 4:
Terminal МetaТrader 5:
Dicas
- Recomenda-se usar este EA apenas como base para sua própria estratégia.
