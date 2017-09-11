Торговая стратегия

Советник МТ45 после убыточной сделки открывает следующую увеличенным лотом.

Первая сделка всегда покупка, затем позиции чередуются, т.е. покупка-продажа-покупка.

В советнике открывает позиции на открытии свечи.

Увеличение лота при получении стоп лосса на коэффициент KL происходит до тех пор, пока лот не достигнет максимального ML. Затем лот снова равен начальному LТ.

Пара EURUSD, таймфрейм Н1. Советник оптимизирован на отрезке 11.01.2014-09.09.2017





Настройки советника

input int Stop = 600 ; input int Take = 700 ; input int Slip = 100 ; input int MN = 123 ; input double LT = 0.01 ; input double KL = 2 ; input double ML = 10 ;





Особенности

Кроссплатформенный режим реализован с помощью директив препроцессора. Пример функции Мартингейла:

double Lot() { double lot=LT; #ifdef __MQL4__ if ( OrderSelect ( OrdersHistoryTotal ()- 1 , SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) { if ( OrderProfit ()> 0 ) lot=LT; if ( OrderProfit ()< 0 ) lot= OrderLots ()*KL; } #endif #ifdef __MQL5__ if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT); double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME); if(profit>0) lot=LT; if(profit<0) lot=LastLot*KL; } #endif if (lot>ML)lot=LT; return (lot); }





Тестирование на истории

Терминал МetaТrader 4:

Терминал МetaТrader 5:





Советы