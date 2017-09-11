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Кроссплатформенный эксперт МТ45 - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник МТ45 после убыточной сделки открывает следующую увеличенным лотом.
Первая сделка всегда покупка, затем позиции чередуются, т.е. покупка-продажа-покупка.
В советнике открывает позиции на открытии свечи.
Увеличение лота при получении стоп лосса на коэффициент KL происходит до тех пор, пока лот не достигнет максимального ML. Затем лот снова равен начальному LТ.
Пара EURUSD, таймфрейм Н1. Советник оптимизирован на отрезке 11.01.2014-09.09.2017
Настройки советника
input int Stop = 600; // стоп лосс input int Take = 700; // тейк профит input int Slip = 100; // проскальзывание input int MN = 123; // магик input double LT = 0.01; // лот input double KL = 2; // увеличение лота input double ML = 10; // максимальный лот
Особенности
Кроссплатформенный режим реализован с помощью директив препроцессора. Пример функции Мартингейла:
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double Lot() { double lot=LT; //--- MQL4 #ifdef __MQL4__ if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) { if(OrderProfit()>0) lot=LT; if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL; } #endif //--- MQL5 #ifdef __MQL5__ if(HistorySelect(0,TimeCurrent())) { double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT); double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME); if(profit>0) lot=LT; if(profit<0) lot=LastLot*KL; } #endif if(lot>ML)lot=LT; return(lot); }
Тестирование на истории
Терминал МetaТrader 4:
Терминал МetaТrader 5:
Советы
- Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки вашей собственной стратегии.
Открытие и закрытие позиций по времени.Pending orders by time
Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.
Советник торгует по индикаторам: iStdDev (два индикатора), iMACD, iCCI, iATR. Перевод позиций в безубыток.Multi Time Frame Trader
Советник, работающий по индикатору i-Regr.