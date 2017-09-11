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Советники

Кроссплатформенный эксперт МТ45 - эксперт для MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Andrey Kornishkin

Andrey Kornishkin

5 (2)
https://championship.mql5.com/2010/ru/users/AM2
6 продуктов 1 статья 21 код 23 темы 249 комментариев
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4855
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник МТ45 после убыточной сделки открывает следующую увеличенным лотом.

Первая сделка всегда покупка, затем позиции чередуются, т.е. покупка-продажа-покупка.

В советнике открывает позиции на открытии свечи.

Увеличение лота при получении стоп лосса на коэффициент KL происходит до тех пор, пока лот не достигнет максимального ML. Затем лот снова равен начальному .

Пара EURUSD, таймфрейм Н1. Советник оптимизирован на отрезке 11.01.2014-09.09.2017


Настройки советника

input int    Stop = 600;  // стоп лосс
input int    Take = 700;  // тейк профит
input int    Slip = 100;  // проскальзывание
input int    MN   = 123;  // магик
input double LT   = 0.01; // лот
input double KL   = 2;    // увеличение лота
input double ML   = 10;   // максимальный лот


Особенности

Кроссплатформенный режим реализован с помощью директив препроцессора. Пример функции Мартингейла:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot()
  {
   double lot=LT;
//---  MQL4
#ifdef __MQL4__
   if(OrderSelect(OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
     {
      if(OrderProfit()>0) lot=LT;
      if(OrderProfit()<0) lot=OrderLots()*KL;
     }
#endif

//---  MQL5
#ifdef __MQL5__
   if(HistorySelect(0,TimeCurrent()))
     {
      double profit=HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_PROFIT);
      double LastLot=HHistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(HistoryDealsTotal()-1),DEAL_VOLUME);
      if(profit>0) lot=LT;
      if(profit<0) lot=LastLot*KL;
     }
#endif

   if(lot>ML)lot=LT;
   return(lot);
  }


Тестирование на истории

Терминал МetaТrader 4:

Терминал МetaТrader 5:


Советы

  • Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки вашей собственной стратегии.
OpenTime OpenTime

Открытие и закрытие позиций по времени.

Pending orders by time Pending orders by time

Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.

Anubis Anubis

Советник торгует по индикаторам: iStdDev (два индикатора), iMACD, iCCI, iATR. Перевод позиций в безубыток.

Multi Time Frame Trader Multi Time Frame Trader

Советник, работающий по индикатору i-Regr.