und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Pending orders by time - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1156
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee: Yuri, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.
Der Expert Advisor arbeitet mit Pending-Orders: Er platziert Buy-Stop und Sell-Stop Aufträge zu angegebenen Zeitpunkten. Die Pending-Order verfügen über einen Stop Loss. Der EA verwendet virtuelle Take Profits, d.h. er beobachtet die offenen Positionen, und, wenn die aktuelle Position Take Profit erreicht, schließt er sie zum Marktpreis.
Operation features:
- Der Expert Advisor arbeitet mit Zeitrahmen unter "H1".
- Arbeitet der Expert Advisor z. B. im Zeitrahmen M15, so erteilt der EA viermal innerhalb einer Stunde die Pending-Orders: um [Stunde]:00 Minuten, um[Stunde]:15, um[Stunde]:30 und um[Stunde]:45.
Testergebnis für EURUSD, H30 mit folgenden Einstellungen:
- Opening hour - 09
- Closing hour - 21
- Distance from the price (in pips) - 10
- Volume transaction - 0.1
- Stop Loss (in pips) - 20
- Take Profit (in pips) - 500
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19070
Dieser Expert Adviser basiert auf dem TRIX ARROWS Indikator.TRIX ARROWS
Der Indikator Triple Exponential Average (TRIX) + einer Signallinie + Pfeile an den Kreuzungspunkten von Signal und Hauptlinie.