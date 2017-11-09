Pending orders by time

Autor der Idee: Yuri, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Der Expert Advisor arbeitet mit Pending-Orders: Er platziert Buy-Stop und Sell-Stop Aufträge zu angegebenen Zeitpunkten. Die Pending-Order verfügen über einen Stop Loss. Der EA verwendet virtuelle Take Profits, d.h. er beobachtet die offenen Positionen, und, wenn die aktuelle Position Take Profit erreicht, schließt er sie zum Marktpreis.

Operation features:

Der Expert Advisor arbeitet mit Zeitrahmen unter "H1".

Arbeitet der Expert Advisor z. B. im Zeitrahmen M15, so erteilt der EA viermal innerhalb einer Stunde die Pending-Orders: um [Stunde]:00 Minuten, um[Stunde]:15, um[Stunde]:30 und um[Stunde]:45.

Testergebnis für EURUSD, H30 mit folgenden Einstellungen: