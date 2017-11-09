CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Pending orders by time - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1156
(32)
Autor der Idee:  Yuri, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Der Expert Advisor arbeitet mit Pending-Orders: Er platziert Buy-Stop und Sell-Stop Aufträge zu angegebenen Zeitpunkten. Die Pending-Order verfügen über einen Stop Loss. Der EA verwendet virtuelle Take Profits, d.h. er beobachtet die offenen Positionen, und, wenn die aktuelle Position Take Profit erreicht, schließt er sie zum Marktpreis.

Operation features:

  • Der Expert Advisor arbeitet mit Zeitrahmen unter "H1".
  • Arbeitet der Expert Advisor z. B. im Zeitrahmen M15, so erteilt der EA viermal innerhalb einer Stunde die Pending-Orders: um [Stunde]:00 Minuten, um[Stunde]:15, um[Stunde]:30 und um[Stunde]:45.

Testergebnis für EURUSD, H30 mit folgenden Einstellungen:

  • Opening hour - 09
  • Closing hour - 21
  • Distance from the price (in pips) - 10
  • Volume transaction - 0.1
  • Stop Loss (in pips) - 20
  • Take Profit (in pips) - 500

Pending orders by time

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19070

EA Trix EA Trix

Dieser Expert Adviser basiert auf dem TRIX ARROWS Indikator.

TRIX ARROWS TRIX ARROWS

Der Indikator Triple Exponential Average (TRIX) + einer Signallinie + Pfeile an den Kreuzungspunkten von Signal und Hauptlinie.

OpenTime OpenTime

Öffnen und Schließen von Positionen zum angegebenen Zeitpunkt.

Anubis Anubis

Der Expert Advisor handelt die Signale folgender Indikatoren: iStdDev (zwei Indikatoren), iMACD, iCCI, iATR. Verschiebt die Position auf Breakeven.