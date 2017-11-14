無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Pending orders by time - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1160
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者： Yuri、mq5コードの著者：barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは、指定された時刻に買い逆指値注文と売り逆指値注文を設定して未決注文を処理します。未決注文は決済逆指値と設定されます。EAは仮想決済指値を使用します。いいかえれば、EAはポジションを監視し、現在のポジション利益が決済指値に達するとそれを成り行き注文として決済します。
操作の特徴：
- このエキスパートアドバイザーは "H1"より下の時間枠で動作します。
- たとえば、エキスパートアドバイザーがM15で作業する場合、EAは1時間に4回（[時間]：00分、[時間]：15分、[時間]：30分、[時間 ]：45分）に未決注文を出します。
下記の設定でのEURUSD H30結果：
- 開始時間 - 09
- 終了時間 - 21
- 価格からの距離（ピップ単位） - 10
- ボリューム操作 - 0.1
- 決済逆指値（ピップ単位） - 20
- 決済指値（ピップ単位） - 500
