Pending orders by time

Автор идеи - Юрий, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник работает с отложенными ордерами: выставляет в определенное время Buy Stop и Sell Stop. При этом у отложенных ордеров сразу прописывается Stop Loss, а вот Take Profit здесь виртуальный: мониторятся открытые позиции и, когда текущая цена позиции достигает уровня Take Profit, происходит закрытие по рынку.

Особенности работы:

Советник работает на таймфреймах НИЖЕ "H1".

Если советник работает, например на таймфрейме "M15", то в течении часа будут последовательно удалены и размещены отложенные ордера четыре раза: в [hour]:00 минут, в [hour]:15 минут, в [hour]:30 минут и в [hour]:45 минут.

Результат на EURUSD, H30 при таких настройках: