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Pending orders by time - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник работает с отложенными ордерами: выставляет в определенное время Buy Stop и Sell Stop. При этом у отложенных ордеров сразу прописывается Stop Loss, а вот Take Profit здесь виртуальный: мониторятся открытые позиции и, когда текущая цена позиции достигает уровня Take Profit, происходит закрытие по рынку.
Особенности работы:
- Советник работает на таймфреймах НИЖЕ "H1".
- Если советник работает, например на таймфрейме "M15", то в течении часа будут последовательно удалены и размещены отложенные ордера четыре раза: в [hour]:00 минут, в [hour]:15 минут, в [hour]:30 минут и в [hour]:45 минут.
Результат на EURUSD, H30 при таких настройках:
- Opening hour - 09
- Closing hour - 21
- Distance from the price (in pips) - 10
- Volume transaction - 0.1
- Stop Loss (in pips) - 20
- Take Profit (in pips) - 500
Эксперт по индикатору "TRIX ARROWS".TRIX ARROWS
Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) + сигнальная линия + стрелки при пересечении сигнальной линии и основной.
Открытие и закрытие позиций по времени.Кроссплатформенный эксперт МТ45
Советник МТ45 основан на стратегии Мартингейла и предназначен для торговли в терминалах МetaТrader 4 и МetaТrader 5.