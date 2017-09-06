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Советники

Pending orders by time - эксперт для MetaTrader 5

Pending orders by time | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3195
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Юрий, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник работает с отложенными ордерами: выставляет в определенное время Buy Stop и Sell Stop. При этом у отложенных ордеров сразу прописывается Stop Loss, а вот Take Profit здесь виртуальный: мониторятся открытые позиции и, когда текущая цена позиции достигает уровня Take Profit, происходит закрытие по рынку.

Особенности работы:

  • Советник работает на таймфреймах НИЖЕ "H1".
  • Если советник работает, например на таймфрейме "M15", то в течении часа будут последовательно удалены и размещены отложенные ордера четыре раза: в [hour]:00 минут, в [hour]:15 минут, в [hour]:30 минут и в [hour]:45 минут.

Результат на EURUSD, H30 при таких настройках:

  • Opening hour - 09
  • Closing hour - 21
  • Distance from the price (in pips) - 10
  • Volume transaction - 0.1
  • Stop Loss (in pips) - 20
  • Take Profit (in pips) - 500

Pending orders by time

EA Trix EA Trix

Эксперт по индикатору "TRIX ARROWS".

TRIX ARROWS TRIX ARROWS

Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) + сигнальная линия + стрелки при пересечении сигнальной линии и основной.

OpenTime OpenTime

Открытие и закрытие позиций по времени.

Кроссплатформенный эксперт МТ45 Кроссплатформенный эксперт МТ45

Советник МТ45 основан на стратегии Мартингейла и предназначен для торговли в терминалах МetaТrader 4 и МetaТrader 5.