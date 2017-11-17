Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Pending orders by time - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1550
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia - Yúri, autor do código mql5 - barabashkakvn.
O Expert Advisor trabalha com pedidos pendentes: define o Stop Buy e o Sell Stop no horário especificado. As ordens pendentes são definidas com o Stop Loss. O EA usa o Take Profit virtual, ou seja, monitora as posições abertas e, quando o lucro da posição atual atinge o Take Profit, o EA fecha-o pelo mercado.
Características de trabalho:
- O Expert Advisor trabalha em timeframe inferiores a "H1".
- Por exemplo, se o EA funcionar no timeframe M15, ele colocará ordens pendentes quatro vezes em uma hora: a [hora]:00 minutos, a [hora]:15 minutos, a [hora]:30 minutos e a [hora]:45 minutos.
Resultados para EURUSD, H30 com as seguintes configurações:
- Opening hour - 09
- Closing hour - 21
- Distance from the price (in pips) - 10
- Volume transaction - 0.1
- Stop Loss (in pips) - 20
- Take Profit (in pips) - 500
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19070
