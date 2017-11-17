CodeBaseSeções
Autor da ideia - Yúri, autor do código mql5 - barabashkakvn.

O Expert Advisor trabalha com pedidos pendentes: define o Stop Buy e o Sell Stop no horário especificado. As ordens pendentes são definidas com o Stop Loss. O EA usa o Take Profit virtual, ou seja, monitora as posições abertas e, quando o lucro da posição atual atinge o Take Profit, o EA fecha-o pelo mercado.

Características de trabalho:

  • O Expert Advisor trabalha em timeframe inferiores a "H1".
  • Por exemplo, se o EA funcionar no timeframe M15, ele colocará ordens pendentes quatro vezes em uma hora: a [hora]:00 minutos, a [hora]:15 minutos, a [hora]:30 minutos e a [hora]:45 minutos.

Resultados para EURUSD, H30 com as seguintes configurações:

  • Opening hour - 09
  • Closing hour - 21
  • Distance from the price (in pips) - 10
  • Volume transaction - 0.1
  • Stop Loss (in pips) - 20
  • Take Profit (in pips) - 500

Pending orders by time

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19070

Expert baseado no indicador "TRIX ARROWS".

Indicador Média Exponencial Tripla (Triple Exponential Average, TRIX) + linha de sinal + setas no caso de cruzamento de linha de sinal e a principal.

Abertura e fechamento de posições de acordo com o tempo.

EA negocia com base nos indicadores: iStdDev (dois indicadores), iMACD, iCCI, iATR. Deslocamento do Stop-Loss da posição para o nível de preço de abertura.