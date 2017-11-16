请观看如何免费下载自动交易
根据时间挂单 - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 2529
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Yuri, mq5 代码作者: barabashkakvn。
本 EA 交易操作挂单: 它在指定的时间设置止损买入和止损卖出挂单，挂单会设置止损。EA 使用了虚拟的获利, 也就是说，它监控开启的仓位，当当前仓位的利润达到获利设置时，EA交易就以市场价平仓。
运行特点:
- 本 EA 交易在 "H1" 以下的时段工作，
- 例如，如果 EA 交易在 M15 时段运行， EA 就会每个小时设置四次挂单: 在 [小时]:00 分, 在 [小时]:15, 在 [小时]:30 以及在 [小时]:45.
对于 EURUSD, M30 应用下面的设置:
- Opening hour - 09
- Closing hour - 21
- Distance from the price (in pips) - 10
- Volume transaction - 0.1
- Stop Loss (in pips) - 20
- Take Profit (in pips) - 500
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19070
