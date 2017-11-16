代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

根据时间挂单 - MetaTrader 5EA

Pending orders by time | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2529
等级:
(32)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者:  Yuri, mq5 代码作者: barabashkakvn

本 EA 交易操作挂单: 它在指定的时间设置止损买入和止损卖出挂单，挂单会设置止损。EA 使用了虚拟的获利, 也就是说，它监控开启的仓位，当当前仓位的利润达到获利设置时，EA交易就以市场价平仓。

运行特点:

  • 本 EA 交易在 "H1" 以下的时段工作，
  • 例如，如果 EA 交易在 M15 时段运行， EA 就会每个小时设置四次挂单: 在 [小时]:00 分, 在 [小时]:15, 在 [小时]:30 以及在 [小时]:45.

对于 EURUSD, M30 应用下面的设置:

  • Opening hour - 09
  • Closing hour - 21
  • Distance from the price (in pips) - 10
  • Volume transaction - 0.1
  • Stop Loss (in pips) - 20
  • Take Profit (in pips) - 500

根据时间挂单

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19070

EA Trix EA Trix

一个基于 TRIX ARROWS 指标的 EA 交易。

TRIX ARROWS TRIX ARROWS

三重指数移动平均 (TRIX) 指标 + 信号线 + 信号线与主线交叉时的箭头。

OpenTime OpenTime

在指定的时间建立和关闭仓位。

Anubis Anubis

本EA交易使用以下指标信号进行交易: iStdDev (两个指标), iMACD, iCCI, iATR. 把仓位移动到盈亏平衡点.