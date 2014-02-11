代码库部分
ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1461
(24)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
zz_yz_mdac_elder_1-1000.mq5 (8.33 KB) 预览
原作者：

YURAZ

结合Elder彩色柱形的MDAC指标。

  • 绿柱 - 上升趋势；
  • 绿色和红色柱形后的蓝色柱形 - 趋势改变；
  • 红色柱形 - 下降趋势。

该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年2月10日在的代码基地中发布。

The ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1901

