ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 - MetaTrader 5脚本
原作者：
YURAZ
结合Elder彩色柱形的MDAC指标。
- 绿柱 - 上升趋势；
- 绿色和红色柱形后的蓝色柱形 - 趋势改变；
- 红色柱形 - 下降趋势。
该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年2月10日在的代码基地中发布。
The ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1901
