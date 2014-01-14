Autor real:

Bigeev Rustem

HLCrossSig para WPR puede considerarse un indicador de tendencia, ya que su intención es "capturar" tendencias. Sin embargo, es un indicador bastante complejo e informativo que permite excluir toda influencia psicológica y emocional del trading.

El indicador muestra niveles de apertura de posiciones, colocación de los niveles de stop, de Trailing Stop y Take Profit, con lo que el trader no tiene por qué dudar al momento de realizar una transacción. Evitar la influencia de factores psicológicos y emocionales en el trading es de vital importancia para operar con éxito en el mercado.

Parámetros de entrada:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

Elementos visualizados por el indicador:

