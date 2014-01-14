Pon "Me gusta" y sigue las noticias
HL Cross Signal for WPR - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1712
-
Autor real:
Bigeev Rustem
HLCrossSig para WPR puede considerarse un indicador de tendencia, ya que su intención es "capturar" tendencias. Sin embargo, es un indicador bastante complejo e informativo que permite excluir toda influencia psicológica y emocional del trading.
El indicador muestra niveles de apertura de posiciones, colocación de los niveles de stop, de Trailing Stop y Take Profit, con lo que el trader no tiene por qué dudar al momento de realizar una transacción. Evitar la influencia de factores psicológicos y emocionales en el trading es de vital importancia para operar con éxito en el mercado.
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; // Periodo de ruptura de rango; con un valor mayor las señales son menos frecuentes input int MA_Period=21; // Periodo de la variable de Heiken Ashi. Usada como filtro adicional input int Risk=0; // Riesgo máximo en pips, usado para calcular el nivel de entrada según los niveles MAX/MIN input int ATR_Period=120; // Periodo de АТR. Usado para calcular la volatilidad. input double Q=0.7; // Parametro para colocar el Take Profit. - Coeficiente de Stop Loss. Si = 1, Take Profit = Stop Loss input int WPR_Period=12; // Periodo WPR. Usado como filtro adicional input int HLine=-38; // Línea de señal superior de stop level para WPR input int LLine=-62; // Línea de señal inferior de stop level para WPR
Elementos visualizados por el indicador:
- Las flechas hacia arriba y hacia abajo son señales para abrir las posiciones correspondientes;
- Los círculos en las cruces son puntos para colocar el Take Profit inicial;
- Los puntos se utilizan para confirmar la determinación de la tendencia. Si los precios rompen de forma continua los niveles en esos puntos, se debe mantener la posición por tanto tiempo como sea posible. Si los puntos forman un "corredor" durante un tiempo largo, es hora de fijar los beneficios.;
- Los diamantes son los límites para colocar el Stop Loss y los Trailing Stops.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/728
