O indicador MDAC com barras coloridas de acordo com Elder.

Barras verdes - tendência de alta;

Barras azuis seguidas por barras verdes ou vermelhas - mudança de tendência;

Barras vermelhas - tendência de baixa.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.02.2008.

