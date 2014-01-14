Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1954
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
YURAZ
O indicador MDAC com barras coloridas de acordo com Elder.
- Barras verdes - tendência de alta;
- Barras azuis seguidas por barras verdes ou vermelhas - mudança de tendência;
- Barras vermelhas - tendência de baixa.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.02.2008.
O indicador ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1901
Essa classe contém funções para trabalhar com cores. Tem conversão de cores e outras funções úteis.EMA_Prediction
Um indicador semáforo de seta que utiliza duas médias móveis.
Esta é uma versão melhorada do indicador Price Channel. Foram adicionados dois níveis de preços, sinais de negociação e níveis de Stop Loss/Take Profit.Chama
O indicador mostra o método de desenho de áreas semitransparentes gradientes com taxa de atualização independente.