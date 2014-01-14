CodeBaseSeções
ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 - indicador para MetaTrader 5

O indicador MDAC com barras coloridas de acordo com Elder.

  • Barras verdes - tendência de alta;
  • Barras azuis seguidas por barras verdes ou vermelhas - mudança de tendência;
  • Barras vermelhas - tendência de baixa.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.02.2008.

O indicador ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1901

