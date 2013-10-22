Реальный автор:

YURAZ

Индикатор MDAC по с раскраской баров по Элдеру.

Зеленые бары - рост;

Синие бары после зеленых или красных - смена тенденции;

Красные бары - падение.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.02.2008.

Индикатор ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000