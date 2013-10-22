CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4033
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

YURAZ

Индикатор MDAC по с раскраской баров по Элдеру.

  • Зеленые бары - рост;
  • Синие бары после зеленых или красных - смена тенденции;
  • Красные бары - падение.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.02.2008.

Индикатор ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000

Индикатор ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000

Price_Channel_Trend Price_Channel_Trend

Трендовый индикатор, использующий пересечение Pivot-уровня ценового канала с его медианой. Выполнен в виде цветного облака.

i-SKB-F i-SKB-F

Скользящие каналы Баришпольца на Фракталах.

EMA_Prediction EMA_Prediction

Семафорный стрелочный индикатор с использованием двух скользящих средних.

TrendlinesDay TrendlinesDay

Индикатор строит трендовые линии поддержки и сопротивления.