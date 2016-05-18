CodeBaseKategorien
ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
814
(24)
Real Autor:

YURAZ

MDAC Indikator mit Einfärbung der Balken gemäß Elder.

  • Grüme Balken - Aufwärtstrend;
  • Blaue Balken die grünen oder roten Balken folgen - Trendänderung;
  • Rote Balken - Abwärtstrend.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 10.02.2008.

Der ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1901

