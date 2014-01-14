CodeBaseSecciones
HVR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor original:

Albert

Un indicador de la fuerza de la tendencia. La relación entre el precio de la barra actual respecto del precio de la barra anterior se utiliza como dato inicial para el cálculo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 10.02.2008.

Figura 1. Indicador HVR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1899

