Autor original:

Albert

Un indicador de la fuerza de la tendencia. La relación entre el precio de la barra actual respecto del precio de la barra anterior se utiliza como dato inicial para el cálculo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 10.02.2008.





Figura 1. Indicador HVR