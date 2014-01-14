Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
HVR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1152
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
Albert
Un indicador de la fuerza de la tendencia. La relación entre el precio de la barra actual respecto del precio de la barra anterior se utiliza como dato inicial para el cálculo.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 10.02.2008.
Figura 1. Indicador HVR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1899
La Eficiencia Fractal Polarizada e un indicador técnico que visualiza la eficiencia de los precios actuales de mercado.IncDeMarkerOnArray
La clase CDeMarkerOnArray está diseñada para calcular los valores de DeMarker a partir de los buffers del indicador.
El indicador Commentator (Comentarista) analiza un grupo de indicadores técnicos y muestra información sobre el estado actual del mercado y recomendaciones de negociación.ColorDM_361
Momentum digital (impulso digital) en forma de iconos de colores.