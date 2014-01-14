CodeBaseSecciones
ColorDM_361 - indicador para MetaTrader 5

Autor original:

Finware.ru Ltd.

Momentum digital (impulso digital) en forma de iconos de colores.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 11.02.2008.

Figura 1. Indicador ColorDM_361

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1897

Commentator (Comentarista) Commentator (Comentarista)

El indicador Commentator (Comentarista) analiza un grupo de indicadores técnicos y muestra información sobre el estado actual del mercado y recomendaciones de negociación.

HVR HVR

Un indicador de la fuerza de la tendencia.

MultiCurrEA MultiCurrEA

Un ejemplo de como crear un Asesor Experto multidivisa que opera usando el indicador Bandas de Bollinger.

Donchian Channel Donchian Channel

Donchian Channel es un indicador de volatilidad basado en el cálculo del rango actual de precios a partir de los máximos y mínimos más recientes.