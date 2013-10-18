CodeBaseРазделы
HVR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Albert

Индикатор силы тренда. В качестве исходных данных для расчета служит соотношение цены на текущем баре к цене на предыдущем баре.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.02.2008.

Рис.1. Индикатор HVR

