Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HVR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3861
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Albert
Индикатор силы тренда. В качестве исходных данных для расчета служит соотношение цены на текущем баре к цене на предыдущем баре.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.02.2008.
Рис.1. Индикатор HVR
Commentator
Индикатор Commentator анализирует группу технических индикаторов и выводит на экран информацию о текущем состоянии рынка и рекомендации по торговле.ColorDM_361
Цифровой моментум, выполненный в виде цветных значков.
i-PassLevCCI_v.1.3
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Commodity Chanel Index.i4_pivot_v1
Индикатор выводит уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные по дневным ценам.