Commentator (Comentarista) - indicador para MetaTrader 5
Autor original:
Andrey Opeyda
El indicador Commentator (Comentarista) analiza un grupo de indicadores técnicos y muestra recomendaciones de negociación.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 11.02.2008.
Figura 1. Indicador Comentarista
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1894
HVR
Un indicador de la fuerza de la tendencia.Eficiencia Fractal Polarizada
La Eficiencia Fractal Polarizada e un indicador técnico que visualiza la eficiencia de los precios actuales de mercado.
ColorDM_361
Momentum digital (impulso digital) en forma de iconos de colores.MultiCurrEA
Un ejemplo de como crear un Asesor Experto multidivisa que opera usando el indicador Bandas de Bollinger.