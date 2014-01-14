CodeBaseSecciones
Commentator (Comentarista) - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor original:

Andrey Opeyda

El indicador Commentator (Comentarista) analiza un grupo de indicadores técnicos y muestra recomendaciones de negociación.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 11.02.2008.

Figura 1. Indicador Comentarista

