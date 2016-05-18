CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

HVR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
809
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
hvr.mq5 (9.4 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Real Autor:

Albert

Ein Indikator für Trendstärke. Das Verhältnis des Preises des aktuellen Balken zum Preis des vorherigen Balken wird als Daten für die Berechnung verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.02.2008.

Abbildung 1. Der HVR Indikator

Abbildung 1. Der HVR Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1899

i-PassLevCCI_v.1.3 i-PassLevCCI_v.1.3

Eine Datenstruktur mit einem Signalindikator gezeichnet auf Basis des Commodity Chanel Index Oszillator.

ColorDM_361 ColorDM_361

Digitales Momentum in Form von kolorierten Buchstaben.

ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000

MDAC Indikator mit Einfärbung der Balken gemäß Elder.

i4_pivot_v1 i4_pivot_v1

Der Indikator zeigt Unterstützungs-/Widerstandslinien, die auf Basis der täglichen Preise berechnet werden.