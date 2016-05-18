Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
HVR - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
Albert
Ein Indikator für Trendstärke. Das Verhältnis des Preises des aktuellen Balken zum Preis des vorherigen Balken wird als Daten für die Berechnung verwendet.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.02.2008.
Abbildung 1. Der HVR Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1899
