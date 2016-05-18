Real Autor:

Albert

Ein Indikator für Trendstärke. Das Verhältnis des Preises des aktuellen Balken zum Preis des vorherigen Balken wird als Daten für die Berechnung verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.02.2008.





Abbildung 1. Der HVR Indikator