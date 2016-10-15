無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorDM_361 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Finware.ru Ltd.
着色された文字の形でのデジタルモメンタム
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月11日に公開されました。
図1 ColorDM_361指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1897
