ColorDM_361 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Finware.ru Ltd.

着色された文字の形でのデジタルモメンタム

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月11日に公開されました。

図1　ColorDM_361指標

図1　ColorDM_361指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1897

