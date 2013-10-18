Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorDM_361 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2202
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Finware.ru Ltd.
Цифровой моментум, выполненный в виде цветных значков.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.02.2008.
Рис.1. Индикатор ColorDM_361
MultiCurrEA
Пример создания мультивалютного эксперта, который торгует с использованием индикатора Bollinger Bands.StepChoppy_v2
Индикатор силы тренда, который имеет восемь состояний.
Commentator
Индикатор Commentator анализирует группу технических индикаторов и выводит на экран информацию о текущем состоянии рынка и рекомендации по торговле.HVR
Индикатор силы тренда.