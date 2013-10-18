CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorDM_361 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2202
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Finware.ru Ltd.

Цифровой моментум, выполненный в виде цветных значков.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.02.2008.

Рис.1. Индикатор ColorDM_361

Рис.1. Индикатор ColorDM_361

MultiCurrEA MultiCurrEA

Пример создания мультивалютного эксперта, который торгует с использованием индикатора Bollinger Bands.

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

Индикатор силы тренда, который имеет восемь состояний.

Commentator Commentator

Индикатор Commentator анализирует группу технических индикаторов и выводит на экран информацию о текущем состоянии рынка и рекомендации по торговле.

HVR HVR

Индикатор силы тренда.