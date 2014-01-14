Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorDM_361 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1598
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Finware.ru Ltd.
Momentum digital na forma de caracteres coloridos.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2008.
Figura 1. Indicador ColorDM_361
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1897
Commentator
Indicador Commentator que analisa um grupo de indicadores técnicos e exibe informações a respeito do estado atual do mercado e suas recomendações de negócio.HVR
Indicador de força de tendência.
MultiCurrEA
Um exemplo de como criar um Expert Advisor em várias moedas que negocia com o indicador Bandas de Bollinger.DCC
O indicador plota o gráfico do ativo especificado em janela separada.