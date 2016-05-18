und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorDM_361 - Indikator für den MetaTrader 5
- 741
Real Autor:
Finware.ru Ltd.
Digitales Momentum in Form von kolorierten Buchstaben.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.02.2008.
Abbildung 1. Der ColorDM_361 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1897
