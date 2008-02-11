Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
3c_DM - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4447
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Finware.ru Ltd
Индикатор 3c_DM.
Drow_style = 0 - Стиль исполнения графика 0 - в виде точечной линии, другое значение - в виде гистограммы
Индикатор 3c_DM.
Drow_style = 0 - Стиль исполнения графика 0 - в виде точечной линии, другое значение - в виде гистограммы
Sensetive
Индикатор SeNSetiVe. При пересечении нулевой линии индикатор показывает направление движения рынка.KeelOver
Скрипт закрывает все открытые позиции и открывает одну на разницу сумм лотов Buy и Sell.
Candlesticks BW
Индикатор CandlesticksBW. Построение баров по Б.Вильямсу.Commentator
Индикатор Commentator, анализирует и выводит на экран возможное действие за определенный промежуток времени.