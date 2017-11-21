CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Psychological - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
918
Ranking:
(24)
Publicado:
Psychological.mq5 (23.01 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Bruce Hellstrom (brucehvn)

Oscilador clásico, importado desde la plataforma FXAccuCharts. Usa el mismo algoritmo que en la plataforma nativa.

Fig. 1. Indicador Psychological

Fig. 1. Indicador Psychological

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18921

Conversor de archivos HTML para el calendario de eventos económicos Conversor de archivos HTML para el calendario de eventos económicos

Conversor de archivos HTML para el calendario de eventos económicos. Analiza una página cargada desde la web http://www.investing.com/economic-calendar, y forma un archivo CSV con la lista de noticias.

Opposite trade Opposite trade

Abrimos una nueva posición, opuesta a la cerrada. Procesamiento de transacciones en la función OnTradeTransaction.

Stopreversal Stopreversal

Indicador de señal de semáforo.

ADXCrossingMA ADXCrossingMA

Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas Di Plus y Di Minus del indicador ADX_Smoothed.