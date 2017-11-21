Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Psychological - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 918
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Bruce Hellstrom (brucehvn)
Oscilador clásico, importado desde la plataforma FXAccuCharts. Usa el mismo algoritmo que en la plataforma nativa.
Fig. 1. Indicador Psychological
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18921
Conversor de archivos HTML para el calendario de eventos económicos
Conversor de archivos HTML para el calendario de eventos económicos. Analiza una página cargada desde la web http://www.investing.com/economic-calendar, y forma un archivo CSV con la lista de noticias.Opposite trade
Abrimos una nueva posición, opuesta a la cerrada. Procesamiento de transacciones en la función OnTradeTransaction.
Stopreversal
Indicador de señal de semáforo.ADXCrossingMA
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas Di Plus y Di Minus del indicador ADX_Smoothed.