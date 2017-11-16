真实作者: Bruce Hellstrom (brucehvn)

把 Psychological 指标实现为彩色的柱形图，还有提醒、推送通知和电子邮件功能。

可能的提醒、推送和电子邮件通知(对应着买入和卖出)的类型:

突破了超买区域

在超买区域有趋势

突破了指标中线 - 买入趋势的开端

在超买区域之外有买入趋势的持续

在超卖区域之外有卖出趋势的持续

突破指标中线 - 卖出趋势的开始

在超卖区域的趋势

在超卖区域的突破

图 1. ColorPsychological 指标