喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Bruce Hellstrom (brucehvn)
把 Psychological 指标实现为彩色的柱形图，还有提醒、推送通知和电子邮件功能。
可能的提醒、推送和电子邮件通知(对应着买入和卖出)的类型:
- 突破了超买区域
- 在超买区域有趋势
- 突破了指标中线 - 买入趋势的开端
- 在超买区域之外有买入趋势的持续
- 在超卖区域之外有卖出趋势的持续
- 突破指标中线 - 卖出趋势的开始
- 在超卖区域的趋势
- 在超卖区域的突破
图 1. ColorPsychological 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18958
