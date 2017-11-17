Autor real: Bruce Hellstrom (brucehvn)

Indicador Psychological sob a forma de histograma, com envio de alertas, mensagens via Push e e-mails.

Opções para alertas, mensagens via Push e é-mails (Buy e Sell, respectivamente):

Rompimento da zona de sobrecompra;

Tendência na zona de sobrecompra;

Rompimento da linha média do indicador - início da tendência Buy;

Continuação da tendência Buy fora da zona de subrecompra;

Continuação da tendência Sel fora da zona de sobrevenda;

Rompimento da linha média do indicador - início da tendência Sell;

Tendência na zona de sobrevenda;

Rompimento da zona sobrevenda.

Fig.1. Indicador ColorPsychological