ColorPsychological - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real: Bruce Hellstrom (brucehvn)

Indicador Psychological sob a forma de histograma, com envio de alertas, mensagens via Push e e-mails.

Opções para alertas, mensagens via Push e é-mails (Buy e Sell, respectivamente):

  • Rompimento da zona de sobrecompra;
  • Tendência na zona de sobrecompra;
  • Rompimento da linha média do indicador - início da tendência Buy;
  • Continuação da tendência Buy fora da zona de subrecompra;
  • Continuação da tendência Sel fora da zona de sobrevenda;
  • Rompimento da linha média do indicador - início da tendência Sell;
  • Tendência na zona de sobrevenda;
  • Rompimento da zona sobrevenda.

Fig.1. Indicador ColorPsychological

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18958

