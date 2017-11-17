Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ColorPsychological - indicador para MetaTrader 5
- 1569
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor real: Bruce Hellstrom (brucehvn)
Indicador Psychological sob a forma de histograma, com envio de alertas, mensagens via Push e e-mails.
Opções para alertas, mensagens via Push e é-mails (Buy e Sell, respectivamente):
- Rompimento da zona de sobrecompra;
- Tendência na zona de sobrecompra;
- Rompimento da linha média do indicador - início da tendência Buy;
- Continuação da tendência Buy fora da zona de subrecompra;
- Continuação da tendência Sel fora da zona de sobrevenda;
- Rompimento da linha média do indicador - início da tendência Sell;
- Tendência na zona de sobrevenda;
- Rompimento da zona sobrevenda.
Fig.1. Indicador ColorPsychological
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18958
