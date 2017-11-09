Ursprünglicher Autor: Bruce Hellstrom (brucehvn)

Der Indikator Psychological in Form eines Histogramms mit Warnungen und Benachrichtigung über 'push' und 'email'.

Mögliche Varianten für die Hinweise und die Benachrichtigungen 'push' und 'email (Kaufen bzw. Verkaufen):

Ausbruch aus der überkauften Zone

Trend in in die überkauften Zone

Kreuzen der Mittellinie des Indikators - Anfang eines Kauf-Trends

Fortsetzung des Kauf-Trends außerhalb der überkauften Zone

Fortsetzung des Verkauf-Trends außerhalb der überverkauften Zone

Kreuzen der Mittellinie des Indikators - Anfang eines Verkauf-Trends

Trend in der überverkauften Zone

Ausbruch aus der überverkauften Zone

Abb. 1. Der Indikator ColorPsychological