ColorPsychological - Indikator für den MetaTrader 5

Ursprünglicher Autor: Bruce Hellstrom (brucehvn)

Der Indikator Psychological in Form eines Histogramms mit Warnungen und Benachrichtigung über 'push' und 'email'.

Mögliche Varianten für die Hinweise und die Benachrichtigungen 'push' und 'email (Kaufen bzw. Verkaufen):

  • Ausbruch aus der überkauften Zone
  • Trend in in die überkauften Zone
  • Kreuzen der Mittellinie des Indikators - Anfang eines Kauf-Trends
  • Fortsetzung des Kauf-Trends außerhalb der überkauften Zone
  • Fortsetzung des Verkauf-Trends außerhalb der überverkauften Zone
  • Kreuzen der Mittellinie des Indikators - Anfang eines Verkauf-Trends
  • Trend in der überverkauften Zone
  • Ausbruch aus der überverkauften Zone

Abb. 1. Der Indikator ColorPsychological

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18958

