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ColorPsychological - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Bruce Hellstrom (brucehvn)
Индикатор Psychological в виде цветной гистограммы, с подачей алертов, с отправкой Push и почтовых сообщений.
Возможные варианты алертов, Push и почтовых сообщений (Buy и Sell соответственно):
- Пробой зоны перекупленности;
- Тренд в зоне перекупленности;
- Пробой средней линии индикатора - начало Buy-тренда;
- Продолжение Buy-тренда вне зоны перекупленности;
- Продолжение Sell-тренда вне зоны перепроданности;
- Пробой средней линии индикатора - начало Sell-тренда;
- Тренд в зоне перепроданности;
- Пробой зоны перепроданности.
Рис.1. Индикатор ColorPsychological
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