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Индикаторы

ColorPsychological - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3165
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Bruce Hellstrom (brucehvn)

Индикатор Psychological в виде цветной гистограммы, с подачей алертов, с отправкой Push и почтовых сообщений.

Возможные варианты алертов, Push и почтовых сообщений (Buy и Sell соответственно):

  • Пробой зоны перекупленности;
  • Тренд в зоне перекупленности;
  • Пробой средней линии индикатора - начало Buy-тренда;
  • Продолжение Buy-тренда вне зоны перекупленности;
  • Продолжение Sell-тренда вне зоны перепроданности;
  • Пробой средней линии индикатора - начало Sell-тренда;
  • Тренд в зоне перепроданности;
  • Пробой зоны перепроданности.

Рис.1. Индикатор ColorPsychological

Рис.1. Индикатор ColorPsychological

New Random New Random

Торговля на основе генератора случайных чисел или в одной из последовательностей: BUY - SELL - BUY или SELL - BUY - SELL.

Exp_Stopreversal Exp_Stopreversal

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stopreversal.

MASi_WaveHist MASi_WaveHist

Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.

History Deals and Orders History Deals and Orders

Скрипт "History Deals and Orders" выводит абсолютно все свойства для сделок и ордеров из торговой истории в заданном временном интервале.