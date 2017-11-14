コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorPsychological - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1117
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：Bruce Hellstrom (brucehvn)

色ヒストグラムとして実装されたPsychological指標で、アラート、プッシュ通知及び電子メール通知を備えています。

アラート、プッシュ通知、電子メール通知の可能なバリエーション（それぞれ売買）：

  • 買われ過ぎ領域のブレイクアウト
  • 買われ過ぎ領域内のトレンド
  • 指標の中間線のブレイクアウト - 買いトレンドの始まり
  • 買われ過ぎ領域外での 買いトレンドの継続
  • 売られ過ぎ領域外での 売りトレンドの継続
  • 指標の中間線のブレイクアウト - 売りトレンドの始まり
  • 売られ過ぎ領域内のトレンド
  • 売られ過ぎ領域のブレイクアウト

図1　ColorPsychological指標

図1　ColorPsychological指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18958

MASi_WaveHist MASi_WaveHist

これはRaghee Hornerによって記述された市場サイクル指標の実装です。

Exp_Stopreversal Exp_Stopreversal

Stopreversal指標のシグナルに基づいた取引システム

エキスパート エキスパート

任意のエキスパートアドバイザーのパラメータの読み書きのためのライブラリ

約定及び注文履歴 約定及び注文履歴

「約定及び注文履歴」スクリプトは、特定の期間の取引履歴から約定と注文の全ての特性を示します。