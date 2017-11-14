無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Bruce Hellstrom (brucehvn)
色ヒストグラムとして実装されたPsychological指標で、アラート、プッシュ通知及び電子メール通知を備えています。
アラート、プッシュ通知、電子メール通知の可能なバリエーション（それぞれ売買）：
- 買われ過ぎ領域のブレイクアウト
- 買われ過ぎ領域内のトレンド
- 指標の中間線のブレイクアウト - 買いトレンドの始まり
- 買われ過ぎ領域外での 買いトレンドの継続
- 売られ過ぎ領域外での 売りトレンドの継続
- 指標の中間線のブレイクアウト - 売りトレンドの始まり
- 売られ過ぎ領域内のトレンド
- 売られ過ぎ領域のブレイクアウト
図1 ColorPsychological指標
MASi_WaveHist
これはRaghee Hornerによって記述された市場サイクル指標の実装です。Exp_Stopreversal
Stopreversal指標のシグナルに基づいた取引システム