実際の著者：Bruce Hellstrom (brucehvn)

色ヒストグラムとして実装されたPsychological指標で、アラート、プッシュ通知及び電子メール通知を備えています。

アラート、プッシュ通知、電子メール通知の可能なバリエーション（それぞれ売買）：

買われ過ぎ領域のブレイクアウト

買われ過ぎ領域内のトレンド

指標の中間線のブレイクアウト - 買いトレンドの始まり

買われ過ぎ領域外での 買いトレンドの継続

売られ過ぎ領域外での 売りトレンドの継続

指標の中間線のブレイクアウト - 売りトレンドの始まり

売られ過ぎ領域内のトレンド

売られ過ぎ領域のブレイクアウト

図1 ColorPsychological指標